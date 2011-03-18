Gezügeltes Facebook

Das Recht auf Vergessen



Bei der Reform des EU-Datenschutzrechts, die noch vor dem Sommer vorgelegt werden soll, werde ein "Recht auf Vergessen" eingeführt - also eine möglichst rückstandsfreie Löschung persönlicher Daten. Dem Internetnutzer dürfe nicht nur die Möglichkeit dazu geboten werden, er habe auch das Recht darauf, betonte Reding. Die Beweislast müsse bei den Unternehmen liegen, welche die Daten verarbeiten und nicht beim Kunden; strenger Datenschutz künftig die Voreinstellung auf Social-Media-Seiten sein. Nur die ausdrückliche Erlaubnis des Nutzers dürfe zur weiteren Verwendung der Daten ermächtigen. Bisher mussten die Datenschutzeinstellungen etwa bei Facebook erst aktiv justiert werden, dass etwa nur "Freunde" die eigenen Fotos betrachten dürfen.



"Ich glaube fest daran, dass die Kontrolle von Individuen über ihre eigenen Daten verstärkt werden muss", erklärte Reding. Dabei geht sie nach ihrem bekannten Schema vor: Vor einem Jahr und im Herbst ermahnte sie Facebook, die Datenschutzeinstellungenzu verbessern. Weildasanscheinendnicht zu ihrer Zufriedenheit geschehen ist, verleiht sie ihrer Forderung nun per EU-Gesetz Nachdruck. Ganz ähnlich mussten die Telekomkonzerne Reding in ihrem vorigen Job als Telekomkommissarin kennenlernen: Nach mehrfacher Verwarnung wurde die Reduzierung der Roamingpreise gesetzlich verordnet.



Eine Unternehmenssprecherin versicherte dem britischen "Guardian", dass Facebook vollständig mit den EU-Datenschutzbehörden, der Kommission und dem EU-Parlament zusammenarbeite. Die geltende EU-Datenschutzrichtlinie aus 1995 erfülle man zudem.