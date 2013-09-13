Gezwitscher an der Wall Street

New York/San Francisco. In etwas weniger als den bei ihm erlaubten 140 Zeichen kündigte der Kurznachrichtendienst Twitter seinen geplanten Gang an die Börse an. Nach dem Börsenstart der größten Social-Media-Plattform Facebook erwarteten Analysten schon seit Langem denselben Schritt auch von Twitter. Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs des Nachrichtendienstes ist noch nicht fixiert, er könnte auch erst in einigen Monaten stattfinden. In der jetzigen Phase prüfen die beteiligten Banken zunächst die Nachfrage der Anleger, erst danach wird der Preis der Aktie bekannt werden. Laut US-Medien ist eine der zuständigen Banken Goldman-Sachs.



Der aktuelle Höchstwert der Facebook-Aktie von 45 Dollar scheint Twitter die nötige Sicherheit für einen Börsengang gegeben zu haben. Der Kurznachrichtendienst agierte jedoch nach dem Debakel von Facebook vor einem Jahr vorsichtiger, zunächst hütet sich das Unternehmen noch davor, Zahlen über sein künftiges Geschäftskonzept bekanntzugeben. Twitter nutzt dabei eine Sonderregelung der Börsenaufsicht (SEC), die es Unternehmen mit einem geringeren Jahresumsatz als einer Milliarde Dollar erlaubt, seine Kennzahlen bis kurz vor Börsenstart unter Verschluss zu halten. Konkrete Angaben über sein Geschäftsmodell wird das Unternehmen wohl erst kurz vor dem Börsenstart machen. Alle Berichte, wie der Nachrichtendienst künftig sein Geld verdienen will, basieren derzeit noch auf Spekulation.



Die bereits bekannte Haupteinnahmequelle von Twitter sind sogenannte "Promoted"-Angebote, bei denen Firmen dafür zahlen, dass ihre Tweets bei anderen Nutzern angezeigt werden. Der aktuelle Wert des Unternehmens liegt bei 10 bis 15 Milliarden Dollar, wesentlich unter dem des Konkurrenten Facebook, der bei 109 Milliarden gehandelt wird. Auch die Zahl der Nutzer ist bei Twitter mit 200 Millionen wesentlich geringer, als bei Facebook, das von 1,5 Milliarden Personen genutzt wird.



Trotzdem hat Twitter laut Branchenkennern enormes Wachstumspotenzial, das vor allem auf der Möglichkeit basiert, Nutzern maßgeschneiderte Werbung anzubieten. Immer wichtiger wird Twitter als "zweiter Bildschirm" bei TV-Sendungen, zuletzt so geschehen beim deutschen Kanzlerduell zwischen Peer Steinbrück und Angela Merkel, bei dem etwa 150.000 Menschen auf Twitter live mitdiskutierten.



Hier nutzt Twitter seinen Dienst, um Geld mit seinen Nutzern zu verdienen. Die Werbeindustrie ist gerne bereit zu zahlen, wenn sie genau weiß, wie viele Nutzer sie auf welchen Geräten mit ihren Werbespots erreicht. In Zukunft wäre es durchaus denkbar, dass der Kurznachrichtendienst sich über sein Netzwerk direkt an potenzielle Kunden wendet, um Produkte an bestimmte Zielgruppen zu verkaufen.

Ein Jahr Vorbereitung

Twitter gewinnt auch immer mehr Bedeutung als globale Nachrichtenagentur, über die sich "Breaking News" in kürzester Zeit verbreiten. Der Nachrichtendienst war etwa bei der Berichterstattung über den Arabischen Frühling eine wichtige Quelle. Im Gegensatz zu professionellen Nachrichtensendern, wie zum Beispiel CNN, zahlt Twitter nichts für den Status als Nachrichtendienst. Zahlreiche Journalisten, die innerhalb des Twitter-Netzwerks tätig sind, sorgen für aktuelle Information rund um die Uhr. Öfters war in letzter Zeit zu beobachten, dass sich Nachrichten schneller über Twitter verbreiteten, als über die klassischen Nachrichtenagenturen.



Im letzten Jahr bereitete sich Twitter eifrig auf den Börsengang vor. Nach dem Kauf zweier Tools, welche die statistische Erhebung von Nutzergruppen erlauben, kaufte Twitter vergangenen Dienstag den Dienst MoPub, den weltweit führenden Anbieter für Werbung auf mobilen Geräten. Die Unsicherheit, ob Werbung auf mobilen Geräten auch tatsächlich die gewünschte Zielgruppe erreicht, war ein Grund für das anfängliche Scheitern von Facebook auf dem Aktienmarkt.



Die Gründung von Twitter erfolgte 2006. Die Plattform erlaubt es Nutzern weltweit Nachrichten von bis zu 140 Zeichen zu verschicken, auch Fotos und Links können veröffentlicht werden.