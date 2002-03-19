Gibraltar weiter zwischen den Fronten

Gibraltar plant Massenproteste, nachdem Großbritannien und Spanien am Wochenende wieder Gespräche über die Souveränität der Kronkolonie geführt haben. An der Frage hat sich bisher die Realisierung der gemeinsamen Luftraumüberwachung in der EU ("single European sky") gespießt.
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Die Pläne für die Realisierung des "single European sky" sollen bis Jahesende stehen. 2004 sollte die gemeinsame Luftraumüberwachung funktionieren. Dazu haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat in Barcelona bekannt.
Im Anschluss an den Gipfel haben die Regierungschefs Spaniens und Großbritanniens, José María Aznar und Tony Blair, die zukünftige Souveränität von Gibraltar erörtert. Denn der Flughafen der innerhalb Spaniens liegenden Kolonie wird bisher von Großbritannien überwacht. Nun soll Gibraltar in das spanische Gebiet integriert werden - was Chef-Minister Peter Caruana kategorisch ablehnt. Blair versicherte, die 30.000 Bewohner hätten das letzte Wort über die Zukunft der Kronkolonie.