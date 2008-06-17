Giftiger Dativ

Österreich gegen Deutschland, nur einer konnte aufsteigen, und das fast auf den Tag genau 30 Jahre nach Cordoba: Im Vorfeld herrschte medialer Ausnahmezustand. Umso wohltuender war dann die betont sachliche Match-Berichterstattung im Fernsehen. Weder im ORF noch auf ARD waren die verbalen Scharmützel vor dem Spiel ein Thema; es ging ausschließlich um die 90 Minuten, in denen eine mittelmäßig spielende Mannschaft gegen eine mit bescheidenen Mitteln kämpfende knapp, aber verdient gewann.