Gipfel voraussichtlich in Singapur

Das geplanten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un wird nach Angaben aus US-Regierungskreisen wahrscheinlich in Singapur stattfinden. Der Stadtstaat habe sich bei der Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten als die wahrscheinlichste Option herausgestellt, verlautete am Mittwoch aus US-Regierungskreisen.

Trump hatte zuvor per Twitter erklärt, der Ort des Treffens sei festgelegt und er werde ihn binnen drei Tagen bekanntgeben. Die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea - die er selbst als Treffpunkt ins Spiel gebracht hatte - werde es aber nicht sein.

Das Treffen wird für Ende Mai oder Anfang Juni erwartet.