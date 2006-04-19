Gipfel zu Iran scheiterte kläglich

Russland bleibt bei Njet zu Sanktionen. | Iran beschwört die Schlagkraft seiner Armee. | Moskau/Teheran/Wien. Im Atomstreit mit dem Iran ist auch ein weiterer "verzweifelter Lösungsversuch des uneinigen Westens" (Zitat eines französischen Diplomaten) gescheitert. Noch einmal wollte die russische Führung das weitere Vorgehen gemeinsam mit den Partnern abstimmen und initiierte für Dienstag einen "Iran-Sondergipfel" in Moskau. Doch da die USA schon im Vorfeld wissen ließen, dass das einzige Ziel solch einer Zusammenkunft der Beschluss über eine härtere Gangart - etwa das Einfrieren von Vermögenswerten oder Visa-Beschränkungen - sein könne, waren die Erwartungen getrübt. Am Ende der Beratungen war klar: Die Positionen der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Während Russland und China jegliche Sanktionen gegen den Iran ablehnen, sind übrigen Staaten - abgesehen von den USA - gegen eine militärische Option.