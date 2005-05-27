Gipfelvorbereitung

Die Fachleute aus mehr als 35 Ländern sollen an der Verabschiedung der Wiener Erklärung mitarbeiten, die als Beitrag Österreichs zur Vorbereitung des UN-Weltgipfels eingebracht wird, der vom 16. bis 18. November in Tunis stattfinden wird. Die Konferenz bietet die Möglichkeit, Politiker, Multimedia-Experten, Unternehmensvorstände und Vertreter der Kreativwirtschaft zusammenzubringen.



"Informations- und Kommunikationstechnologien sind eine treibende Kraft für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren. Dazu gilt es, sich insbesondere den Herausforderungen des ,Digital Divide zu stellen", so Bundeskanzler Schüssel im Vorfeld der Konferenz.



Infos unter: http://www.wsa-conference.org .*