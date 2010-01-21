Glanz, Gier und Dummheit

Verschärft wird die mit vielen bekannten Darstellern gespickte Geschichte durch den kleinen Immobilienmakler Andi, der Glanz grenzenlos bewundert. Um im Rennen um "Faktor 5" dabei zu sein, borgt er sich von Familie, Freunden und Kollegen das nötige Mindestkapital von 1,5 Millionen Euro. Doch der Geldsegen bleibt aus; Glanz erfindet immer neue Ausreden. Andis Familie steht vor dem sozialen Ruin, Glanz setzt sich nach Südafrika ab - und erst jetzt kommen die Behörden langsam auf Trab. Das zu erwartende bittere Ende nimmt heute in Folge zwei (20.15, ARD) seinen Lauf.



"Gier"-Autor und Regisseur Dieter Wedel schilderte in der "Hart aber fair"-Diskussion direkt nach dem Film auf ARD sein persönliches Gier-Erlebnis, bei dem ihm ein echter Glanz im Zusammenspiel mit einer Schweizer Bank viel Geld abgeknöpft haben soll. Noch während der Sendung musste Moderator Frank Plasberg eine Gegendarstellung samt Anzeige gegen Wedel verlesen. Die Realität ist halt oft noch schlimmer als alle Filmdrehbücher.