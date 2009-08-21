Glasfaser im Büro

IP-Telefone etwa werden zumeist über das Netzwerk mit Strom versorgt, was nur mit einem Kupferkabel möglich ist.



Es gibt allerdings die Möglichkeit, beide Technologien zu kombinieren. Dabei wird das gesamte Netz im Gebäude auf Glasfaserbasis errichtet. Erst unmittelbar am Arbeitsplatz wird ein kompakter Installations-Switch installiert, der die Glasfaser auf vier Kupferanschlüsse für PCs, VoIP-Telefone oder Drucker umsetzt.



Der Switch hört auf den Namen EM RJ und wurde gemeinsam mit weitere Bestandteilen wie einem Hybridkabel vom Netzspezialisten Euromicron entwickelt.