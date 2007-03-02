"Ich putze Seelen, aber keine Fenster", sagt Rotraud Perner. Letztere überlässt sie lieber den professionellen Händen ihrer Haushaltsperle. Aber ganz frei von persönlichen Reinlichkeitszwängen ist sie trotzdem nicht. Auch wenn sich Arbeit rund um sie herum türmt, ist in ihrem direkten persönlichen Umfeld immer alles peinlich sauber.



"Ich putze zur Entspannung leidenschaftlich gern", meint die gelernte Juristin, Psychoanalytikerin und Therapeutin. Das macht ihr mehr Freude als andere Hausarbeiten. In einem Versuch einer klassischen Selbstanalyse klingt das so: "Ich bin wahrscheinlich wie auch andere eher anal fixiert." Na, Sigmund Freud, dann schau oba! Denn die umtriebige Rotraud hat tatsächlich meist einen Glasreiniger griffbereit in der Nähe und jedenfalls immer ein Putztüchlein in der Handtasche. Aber das hängt mit ihrer Sehschwäche beim Autofahren zusammen. Und Sicherheit ist für Perner immer oberstes Gebot.



30 Bücher hat 62-jährige Rotraud Perner bisher geschrieben. Dieser Tage erscheint "Körper-Sport-Stress". Ein Werk, das der zu Silvester tragisch verstorbenen langjährigen Freundin, Ex-Spitzensportlerin und Innenministerin Liese Prokop gewidmet ist. Gesundheitskommunikation ist Perners echtes Spezialgebiet. Dafür bekam sie jetzt sogar eine Professur an der Donau-Uni. Für alle Fragen psychischer Hintergründe von Gewalt, Mobbing, Stress und Salutogenese ist sie eine gefragte Expertin, Interviewpartnerin und auch Kolumnistin. So bestimmt sie auch 14-tägig das letzte Wort im "Wiener Journal".



Berühmt wurde sie zunächst als "Sexpertin". In der legendären "Ö3-Sex-Hotline" verhalf sie in den späten 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstmals im österreichischen Radio schlaffen Fragestellern zu nachtschlafener Zeit hilfreich zu mehr Standfestigkeit im Hinblick auf deren Probleme. Mit fundierter Ausbildung, Geschick, viel Einfühlungsvermögen und ihrer Gabe, Dinge beim richtigen Namen zu nennen, avancierte sie rasch zum Medien-Star. Das Sex-Eck wurde aber auch rasch zur Bürde, öffentliche Anteilnahme an ihrem persönlichen Beziehungsleben tat das ihrige. Seither diagnostizieren Perners Gegner und Konkurrenten, deren es einige gibt, gerne einen geheimen Hang zum Exhibitionismus. Für viele Kommunikationsexperten hingegen beherrscht sie die Regeln mediengerechter Auftritte, verkauft sich einfach gut und ist deshalb auch als Auskunftsperson in der Öffentlichkeit ständig gefragt.



Seither glaubt jede(r), Rotraud Perner irgendwie zu kennen und tut dies doch wieder nur auf die eigene Art. Hinter ihren kraftvollen Auftritten steckt eine hypersensible Arbeitsbiene, eine hoch qualifizierte und ambitionierte Frau, der das Leben nichts ersparte und die deshalb auch durch persönliche und existenzielle Tiefen gehen musste. Sie kennt etwa zerstörerische Folgen von Alkoholismus in Beziehungen nicht nur aus Klientensicht.



Perner ergreift Partei und ist kämpferisch. "Ich hasse dabei jedes Lagerdenken." Deshalb sieht sie auch keine Brüche in ihrer Biografie, wo dies andere vermuten: Die "bekennende Sozialistin" war im letzten Landtagswahlkampf im Rahmen eines niederösterreichweit plakatierten Personenkomitees begeisterte Unterstützerin des ÖVPLandeshauptmannes Erwin Pröll. Einfach, weil sie den "für besser hielt; offen und sympathisch wie seinerzeit Kreisky". Gleichzeitig engagierte sie sich im Sozialstaat-Volksbegehren, setzt sich als Frauenaktivistin gegen Gewalt, für die Gleichstellung Homosexueller, AIDS-Kranker und anderer Minderheiten ein.



Zur Psychotherapie kam die Mutter zweier erwachsener Kinder vor dreißig Jahren. Davor hatte sich die gelernte Juristin in der SPÖ in einem Kreis um Christian Broda für die Strafrechts- und Familienrechtsreform sowie die Fristenlösung stark gemacht. Seither arbeitete sie immer wieder auch als Journalistin und durchlief in einer Art zweiten Berufsweges die höchsten Weihen der Analytiker- und Therapeutenausbildung. Heute lehrt sie vorwiegend selbst und führt sogar ein eigenes Forschungsinstitut für Stressprophylaxe und Salutogenese in Matzen/NÖ.



Testkriterien. Psychen stehen also im Mittelpunkt ihrer Forschungen. Und eine so genannte Psyche sollte auch als Gegenstand einer Glasreiniger-Prüfung herhalten. So heißen nämlich auch Schmink- und Spiegeltischchen, welche es etwa in der Kunsthandlung Subal in der Wiener Innenstadt ausgestellt gibt. Ihr sei dafür gedankt, dass Rotraud Perner, bewaffnet mit neun Glasreinigungspistolen, nach Herzenslust Reste von Lippenstift, Make-up und Fett von den Spiegelflächen putzen durfte. Vorher hatte sie diese natürlich ganz nach den ihr bekannten Klienten-Geschichten mit Herzerln bemalt und die Finger ganz tief in Fettnäpfchen getaucht, um realistische Tappser auf die Spiegelfläche zu zaubern.



Vier Kriterien sind für Rotraud Perner bei Glasreinigern das subjektive Um und Auf. Dafür gab es Schulnoten von 1 bis 5:



Verständlichkeit der Produktinformation: Dazu zählen die Lesbarkeit, aber auch ausreichende Warnhinweise.



Sprühkopf: Dieser muss wiederverschließbar sein und darf zum Beispiel in Auto oder Handtasche niemals ausrinnen. Eine Möglichkeit der Umstellung von gezieltem Strahl auf Streudüse brachte besonders gute Noten in dieser Kategorie.



Sinnlichkeit: Bestehend aus Hauttest, Geruch und Aussehen.



Für einen Hautreaktionstest trug Perner hier eigenes Fleisch zu Markte. Mittel, die jucken oder brennen, schnitten ganz schlecht ab.



Im Idealfall riechen Glasreiniger nach Zitronen ("Das erweckt die Suggestion besonderer Sauberkeit").



Was giftig aussieht, gefiel Perner wegen der Kindersicherheit "psychologisch besser als ein verharmlosender Mineral- oder Himbeerwasser-Look".



Reinigungskraft: Bei der Bewertung mit Faktor 3 gerechnet. Handelt es sich beim Entfernen der bekleckerten Spiegelflächen doch um das eigentlich entscheidende Kriterium eines Glasreinigertests.



Zusammenfassung. "Ich möchte die Schattenseiten klar machen und Schwieriges wegkriegen", hatte unsere Testerin zu ihrer Arbeit gemeint. Und allein an der Psyche der Subals hatte sie damit einiges zu tun. So viel, dass wir schuldbewusst die Hälfte der Putzmittel für alle Fälle lieber dort ließen. Was Rotraud Perner von uns an Resten davon mitbekam, reicht selbst bei ihr noch immer für einen Jahresvorrat.



Geärgert hat sich unsere Testerin am meisten über unzureichende Verschlüsse und schlechte Kinderwarnhinweise. Und was die Haut verletzte, kam das letzte Mal in Perners Nähe.



Beim Geruch würde sie sich für sich und die Klienten am liebsten Vanillearoma wünschen: "Das wirkt nämlich antidepressiv". Aber das spielts leider bei den Herstellern nicht einmal im Traum. Das aber wiederum spart jede weitere psychologische Deutung. Es reicht, das wir etwas von Perners möglicher Fixierung erfahren haben. Nicht auszudenken, auf welche seelische Tiefen wir bei den Strategen der Herstellung von Glasreinigern sonst noch stoßen könnten!



Einzelergebnis



(Reinigungskraft mit Faktor 3 bewertet)



1. Platz: Gesamtnote 1,66

Blink, 750 ml, Euro 0,95, Produktinfo 2, Sprühkopf 3, Sinnlichkeit 2, Reinigungskraft 1x3



2. Platz: Gesamtnote 2

Denk mit, 500 ml, Euro 1,15, Produktinfo 1, Sprühkopf 1, Sinnlichkeit 1, Reinigungskraft 3x3



3. Platz: Gesamtnote 2,16

Clin/Henkel, 500 ml, Euro 1,89, Produktinfo 3, Sprühkopf 3, Sinnlichkeit 1, Reinigungskraft 2x3



4. Platz: Gesamtnote 2,33

Clever, 750 ml, Euro 1,35, Produktinfo 1, Sprühkopf 4, Sinnlichkeit 3, Reinigungskraft 2x3



5. Platz: Gesamtnote 2,5

Frosch, 500 ml, Euro 1,95, Produktinfo 2, Sprühkopf 5, Sinnlichkeit 2, Reinigungskraft 2x3



6. Platz: Gesamtnote 2,66

Ajax, 500 ml, Euro 1,95, Produktinfo 5, Sprühkopf 2, Sinnlichkeit 3, Reinigungskraft 2x3



7. Platz: Gesamtnote 3

Alio, 1000 ml, Euro 1,79, Produktinfo 4, Sprühkopf 4, Sinnlichkeit 4, Reinigungskraft 2x3



8. Platz: Gesamtnote 3,33

Ratz Fatz/Erdal, 500 ml, Euro 1,85, Produktinfo 5, Sprühkopf 4, Sinnlichkeit 2, Reinigungskraft 3x3



9. Platz: Gesamtnote 4,16

AS, 500 ml, Euro 1,09, Produktinfo 3, Sprühkopf 5, Sinnlichkeit 5, Reinigungskraft 4x3