Gläubigern reichen Tsipras-Zugeständnisse nicht

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat offenbar nun doch die Reform- und Sparauflagen der Eurogruppe akzeptiert. Das schreibt die "Financial Times" und beruft sich dabei auf einen geleakten Brief des Ministerpräsidenten an die Gläubiger vom 30. Juni.



Demnach wolle Athen die Auflagen bis auf eine Handvoll geringer Änderungen akzeptieren. Die "FT" beruft sich bei ihrer Berichterstattung auf ein zweiseitiges Schreiben von Ministerpräsident Tsipras.



Tsipras fordere unter anderem die Beibehaltung niedrigerer Mehrwertsteuersätze für die Inseln, die Anhebung des Pensionseintrittsalters erst ab Oktober und bestimmte Zuschüsse für Pensionisten länger zu gewährleisten.



Bedingungen für Gläubiger schwer zu akzeptieren

Das neue Angebot von Tsipras zur Beilegung des Schuldenstreits reicht nach den Worten von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nicht aus. Ein zweiter Brief sei inzwischen eingetroffen, bestätigte er. "Der hat aber auch nicht für mehr Klarheit gesorgt", sagte Schäuble am Mittwoch in Berlin. Es gebe derzeit "keine Grundlage" für ernsthafte Verhandlungen. "Zunächst muss erst einmal Griechenland Klarheit schaffen, was es denn nun will", sagte Schäuble. Die Geldgeber seien offen für neue Gespräche. Einem Insider aus der Eurozone zufolge enthält der Brief allerdings Elemente, die von den Finanzministern der Eurozone schwer akzeptiert werden könnten.



Referendum findet statt



Die griechische Regierung wird einem Regierungsvertreter zufolge ihr umstrittenes Referendum am Wochenende umsetzen. Die Volksabstimmung über die von den Geldgebern geforderten Reformenauflagen werde wie geplant am Sonntag stattfinden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von dem Insider. Die Verhandlungen mit den Gläubigern sollten danach weiter gehen.

"FT"-Bericht zum geleakten Brief