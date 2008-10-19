Glawischnig fordert Moratorium für Kreditnehmer

Insbesondere für "Häuslbauer" und Klein- und Mittelbetriebe seien unzureichende Vorkehrungen geplant, findet Glawischnig. Etwaigen Problemen wie Zwangsversteigerungen oder Privatkonkursen müsste durch die von ihr geforderten Einschränkungen für die Banken vorgebeugt werden, erläuterte sie. Im britischen Modell seien diese bereits enthalten, fügte die Neo-Parteichefin hinzu.



Einmal mehr pochte sie auch auf eine europaweite Spekulationssteuer. Solange diese nicht umgesetzt ist, will die designierte Grüne Bundessprecherin die Börsenumsatzsteuer wieder einführen. Die Einnahmen aus der angestrebten EU-weiten Spekulationssteuer möchte Glawischnig außerdem an Maßnahmen für den Klimaschutz binden. Weiters sprach sie sich für Managerhaftung und ein breites Short-Selling-Verbot aus. In der morgigen Sitzung wird ihre Partei entsprechende Anträge zu den Forderungen einbringen.