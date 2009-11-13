"Gleicher Preis wie die ÖBB"

Wien. Das private Eisenbahnunternehmen Westbahn will den Konkurrenzkampf mit den ÖBB vor allem über die Qualität der Züge aufnehmen. Die zur Hälfte dem Baulöwen Hans Peter Haselsteiner gehörende Westbahn GmbH startet im Dezember 2011 zwischen Wien und Salzburg. Wer geglaubt hat, dass er dann weniger für die Zugfahrkarte zahlen muss, wird enttäuscht: "Wir wollen immer zum gleichen Preis anbieten wie die ÖBB", erklärte der Hälfteeigentümer des Unternehmens, der frühere Co-Chef des ÖBB-Personenverkehrs Stefan Wehinger, der nun die Geschicke der Westbahn lenkt. Man werde die Preissprünge der ÖBB - egal ob nach oben oder unten - mitmachen. "Wenn die ÖBB mit dem Preis fünf Prozent runter geht, gehen wir auch fünf Prozent runter."