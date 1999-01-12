Gleiches Recht für Arbeiter und Angestellte

Am Ende der Diskussion, die derzeit mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) intensiv geführt wird, müsse ein modernes, für alle Arbeitnehmer gleiches Arbeitsverhältnisgesetz auf dem



Niveau des Angestelltengesetzes stehen, betonte die Sozialministerin. Im übrigen sei dieses Ziel auch in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung festgeschrieben.



Auch für ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch ist die "Aktion Fairness" · die Schaffung eines fairen Arbeitsrechtes · heuer wichtigster Arbeitsschwerpunkt des ÖGB. Es gehe nicht um "Gleichmacherei",



sondern um die Beseitigung sachlich nicht zu rechtfertigender Unterschiede, betonte Verzetnitsch.



Ganz im Einklang mit dem ÖGB-Chef skizzierte auch Metaller-Chef Rudolf Nürnberger den Weg: "Ich bin sicher, daß sich heuer noch etwas bewegt." Es liege bereits ein fertiger Antrag der SPÖ-



Fraktion im Parlament, der mit der ÖVP und den Sozialpartnern noch ausverhandelt werden müsse. Auch die Oppositionsparteien signalisierten bereits Zustimmung, Differenzen gebe es bei der Frage in



welche Richtung die Anpassung erfolgen solle. Aber für Nürnberger ist eines klar: "Hergeben können die Angestellten nichts." Die Arbeiter in der Metallindustrie haben seit 1. November 1998 durch den



Kollektivvertrag eine de facto-Angleichung. Es gehe aber um 1,2 Millionen Arbeiter. "Wir wollen das gesetzlich verankert wissen, nicht nur als KV-Regelung", betonte Nürnberger.



Genau dabei spießt es sich derzeit. Denn die WKÖ hat den Entwurf des Sozialministeriums zum Arbeitsverhältnisgesetz bereits abgelehnt. Begründung: die Kosten seien zu hoch. So etwa rechnen die



Arbeitgeber bei der Angleichung der Kündigungsfrist mit etwa 9 Mrd. Schilling jährlich, für die Angleichung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall errechnete die WKÖ einen Betrag von 1 Mrd.



Schilling.



Das sei viel zu hoch gegriffen, kontert der Leitende Sekretär im ÖGB, Richard Leutner. Die Angleichung der Kündigungsfristen auf sechs Wochen im ersten Jahr bis zu 5 Monate ab dem 25. Jahr der



Betriebszugehörigkeit sollte laut Leutner überhaupt völlig kostenneutral sein, da eine richtige Personalplanung eben entsprechend vorher kündigen müsse.



Den "wirklichen Knackpunkt" sieht Leutner bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Demnach sollen Arbeiter und Angestellte Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zur Dauer von sechs Wochen,



durch je weitere vier Wochen Anspruch auf das halbe Entgelt haben. Die Angleichung kostet 1,6 Mrd. Schilling, belegen Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherung. Etwa 800 Mill. Schilling, die



sich die Krankenkassen durch die längere Zahlung der Arbeitgeber ersparen, würden an die Arbeitgeber weitergegeben werden. Außerdem seien die Beiträge der Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung



steuerbegünstigt. Die Nettokosten für eine Angleichung der Entgeltfortzahlung betrügen daher 670 Mill. Schilling.



Aber insgesamt liege die Lohnsumme in Österreich bei 1.000 Mrd. Schilling, die Gewinnsumme bei 600 Mrd. Schilling. "670 Mill. Schilling sind · auf die Gesamtwirtschaft umgelegt · eine Summe, die ohne



weiteres verkraftbar ist", zeigte sich Leutner überzeugt von einem positiven Ausgang der Verhandlungen.