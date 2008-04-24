Glück als Taktik

Kaum ein österreichischer Spieler ist im Strafraum so effizient wie Ivica Vastic. Kaum ein österreichischer Spieler verfügt über die Schuss- und Passtechnik von Vastic. Leider aber spielt auch kaum ein EM-Kicker in Österreich. Und das ist der entscheidende Punkt. So wie elegante Altmeister ihr Können in der Regionalliga spazieren führen, so kann der einstige Klasse-Kicker Vastic auch noch in der Bundesliga mithalten. Doch er wird nicht die Laufarbeit verrichten können, die notwendig ist, damit Österreich überhaupt eine Chance hat, er wird nicht das Tempo gehen können, das von der ÖFB-Elf abverlangt werden wird. Einen Lucky-Punch, einen spektakulärer Freistoß, diesen einen entscheidenden Pass, den hat Vastic noch drauf. Seine Einberufung könnte ein Hinweis darauf sein, dass eben diese Glücksmomente Österreichs taktisches Konzept darstellen.



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