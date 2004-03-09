"Going East" der großen Hotelketten

"Der Osten und Südosten Europas ist für uns zur Zeit besonders attraktiv", erklärt Heimo Leitgeb, Regional Director der europäischen "South-East-Region" von Rezidor und General Manager des Radisson SAS-Palais Hotels in Wien im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Mit einer dynamischen Expansionsstrategie will der internationale Hotelkonzern (über 1 Mrd. Euro Umsatz, 13.000 Mitarbeiter) der wachsenden Kaufkraft und den zunehmenden Reiseströmen in den EU-Erweiterungsländern begegnen und sich auf diesen Märkten an der Spitze der Branche etablieren. Allein im südlichen Osteuropa soll das Portfolio von zehn auf mindestens 20 Hotels in zwei bis dreiJahren verdoppelt werden.



"Mit unseren fünf Marken decken wir vom 3-Stern-Hotel bis zum 5-Stern-Deluxe alle Kategorien ab", so Leitgeb. Gerade eben sei ein Büro in Russland aufgemacht worden, von dem aus eine Reihe von innovativen Projekten in den GUS-Nachfolgeländern betreut werden. Im März 2004 eröffnen ein Top-Thermen-Resort im ungarischen Bad Bük und ein Luxushotel in Zagreb. Heute schon unter den europäischen Top-Ten der Hotelbranche, arbeitet der skandinavische Konzern mit Sitz in Brüssel weltweit an 56 Projekten und will seine knapp 200 Hotels heute bis 2012 auf über 700 Hotels aufstocken.



"Speziell in Ost- und Südosteuropa bauen wir nicht nur neu, sondern kaufen und betreiben auch bestehende Hotels", erklärt Leitgeb die Strategie von Rezidor. Viele individuelle Hotels in der Region seien auf der Suche nach Partnern und wollen sich internationalen Top-Gruppen anschließen, die sie qualitativ und marketingmäßig weiterbringen.



Als erstes Beispiel dazu nennt er das renommierte "Esplanade" in Zagreb, das Rezidor renoviert und unter der "Regent"-Marke zu einem "5-Stern-Deluxe" aufgewertet habe. Ein anderes Beispiel sei das "Park-In" im ungarischen Sarvar, dessen Realisierung gerade per Vertrag zu 100% fixiert worden sei.



So nebenbei verrät Leitgeb noch ein ganz aktuelles Österreich-Projekt von Rezidor: Schon in der 2. Jahreshälfte 2004 öffnet in der Wiener Herrengasse ein "Cerruti" seine Pforten. Die im März 2003 aus der Taufe gehobene Lifestyle-Hotelmarke Cerruti ist eine Gemeinschafts-Initiative mit dem gleichnamigen Modehaus und soll ein Vorzeigeprojekt in Sachen Design werden.