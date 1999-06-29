"Golan und Südlibanon räumen"

Der Vorschlag stützt sich auf die Resolutionen 242 und 338 des Weltsicherheitsrates aus dem Jahr 1967 und auf die Einladung zur Nahost-Friedenskonferenz in Madrid 1991. Die Räumung des Südlibanon



aufgrund des Sicherheitsratbeschlusses 425 soll zur gleichen Zeit wie der Rückzug vom Golan durchgeführt werden.



Die neuen Sicherheitsmodalitäten sollen, so Moratinos, auf dem Prinzip der Souveränität und territorialen Integrität beider Seiten beruhen und auch den Libanon miteinbeziehen.



Um die Konfrontationsgefahr zu verringern, sollen die beiden Streitkräfte durch Interdisposition einer internationalen Truppe voneinander getrennt werden. Ein Gebiet soll völlig entmilitarisiert



werden und ein zweites mit genügender Tiefe qualitativen und quantitativen Beschränkungen für Streitkräfte und Waffensysteme unterworfen sein. Ein drittes Gebiet soll ausschließlich defensiven



Charakter haben.



Moratinos erklärte, daß die Verhinderung von Überraschungsangriffen die Aufrechterhaltung von Frühwarnstationen erfordert. Beide Seiten sollten die Beteiligung einer internationalen · aus



amerikanischen und europäischen Soldaten · bestehenden Truppe akzeptieren, deren Aufgabe die Kontrolle der Einhaltung des Abkommens sein soll. Der künftige Friede zwischen beiden Seiten soll auf



gegenseitigen diplomatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen beruhen. Das Wasserproblem soll laut internationalem Recht gelöst werden; dabei seien die Rechte Syriens und die Bedürfnisse



Israels zu berücksichtigen.