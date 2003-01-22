Gold glänzt wieder

"Die Nachfrage übersteigt seit drei Jahren das Angebot", sagte Alfred Grusch, Goldaktien-Experte bei der Capital Invest, gestern, Dienstag, vor Journalisten. Die europäischen Notenbanken reduzierten zwar nach wie vor ihre Goldbestände, doch haben sie sich für die nächsten Jahre eine maximale Verkaufsmenge von 400 t jährlich auferlegt. In der Goldindustrie sei eine Konsolidierung im Gange.



Der Goldpreis sei keine Randerscheinung des Irak-Konflikts, betonte Grusch. Das Edelmetall diene nach wie vor als "safe haven". Grusch empfiehlt eine rund 5-prozentige Gewichtung von Goldaktien oder -fonds in einem Aktienportfolio - nicht zuletzt zur Risikostreuung wegen der geringen Korrelation zur Aktienentwicklung.