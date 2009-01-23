Google geht es gut

Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 4,95 Dollar je Aktie gerechnet. Der Branchenprimus verwies auf ein weiterhin starkes Anzeigengeschäft im Internet. Unter dem Strich ging der Nettogewinn allerdings auf 382 Millionen Dollar von 1,21 Milliarden Dollar zurück.



Google kündigte zudem ein neues Aktienangebot an seine Mitarbeiter an, mit dem der Verbleib beim Unternehmen belohnt werden soll. Den vorgelegten Zahlen zufolge hat der Rivale von Yahoo und Ebay trotz der allgemeinen Konjunkturflaute und Entlassungswelle in den drei Monaten bis zum Jahresende die Zahl seiner Vollzeit-Mitarbeiter kaum verringert. Die Google-Aktie legte im nachbörslichen Handel um 2,2 Prozent auf 313,21 Dollar zu, nachdem sie bereits zuvor dem negativen Tagestrend stand gehalten und sich um 1,1 Prozent verteuert hatte.



Google reiht sich mit seinem Ergebnis in die kleine Gruppe von Technologieunternehmen ein, die in der Rezession positiv überraschen: Auch Apple und IBM haben ihre Gewinne gesteigert, während der US-Softwareriese Microsoft die Erwartungen enttäuschte und am Donnerstag den Abbau von 5000 Stellen ankündigte.



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+++ Apple steigerte Gewinn deutlicher als erwartet