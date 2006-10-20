Google steigert Gewinne

Der Brutto-Umsatz des Suchmaschinen-Betreibers legte um 70 Prozent auf 2,69 Milliarden Dollar zu. Erwartet worden war hier im Schnitt ein Anstieg um 66 Prozent auf 2,62 Milliarden Dollar.



Google-Papiere reagierten auf die Ergebnisse nachbörslich mit einem Kurssprung von mehr als 30 Dollar auf 457 Dollar. "Bei Google geht es mit Vollgas weiter", kommentierte Analyst Martin Pyykkonen von Global Crown Capital die Zahlen. Google hänge Yahoo offenbar immer weiter ab.



Am Dienstag hatte Rivale Yahoo seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert: Der Konzern verzeichnete im abgelaufenen Vierteljahr einen Gewinnrückgang um 37 Prozent - vor allem rückläufige Werbeeinnahmen und hohe Kosten für Aktienoptionsprogramme machten ihm zu schaffen. Zudem blickt das Yahoo-Management pessimistischer in das laufende Quartal.