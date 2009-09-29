Google überschwemmt die Welt

Wave wurde erstmals im Mai vorgestellt und verbindet Instant Messaging, E-Mail, Dokumentenverwaltung und Funktionen sozialer Netzwerke in einer Struktur.



Die Entwickler sind dabei von der wichtigsten Anwendung des Internet ausgegangen, der E-Mail. Und sie haben sich gefragt: "Wie würde Mail aussehen, wenn man sie erst heute erfinden würde?"



Ziemlich bald war klar, dass der Anwender alle Kommunikationskanäle unter einer Oberfläche bündeln möchte, statt von Programm zu Programm zu hüpfen und seine Nachrichten und Kontakte an unterschiedlichen Orte zu verwalten.

Erfindet Google das Internet neu? © Google

Die Lösung fanden die Google-Entwickler in so genannten Waves. Eine Wave ist eine thematisch definierte Sammlung von Dokumenten in unterschiedlichen Formaten, etwa E-Mails, Chatsessions, Blogs, Wikis, Fotos, Audiodateien etc. Wer eine Wave öffnet, kann Änderungen in Echtzeit verfolgen und - so er die Berechtigung hat - Dokumente gleichzeitig bearbeiten.



Sowohl online wie offline ist die Arbeit mit Versionen möglich, wie man es von betriebsinternen Produktionssystemen gewohnt ist.



Dabei will man dem Anwender den Komfort bieten, der er längst von Betriebssystemen gewohnt ist. So lassen sich Up- und Downloads einfach durch Verschieben vom oder zum Desktop erledigen.



Auch an die kontinuierliche Weiterentwicklung ist gedacht: Google Wave soll als Open Source verbreitet werden, was Entwicklern weltweit die Möglichkeit gibt, Erweiterungen zu programmieren. Das Unternehmen stellt dafür das Google Web Toolkit zur Verfügung.



Enormes wirtschaftliches Potential



Beobachter sind sich darüber einig, dass Wave das Potential hat, Google in der ersten Reihe der Software-Hersteller zu etablieren. Darüber hinaus könnten die integrierten Bestandteile eine ernsthafte Bedrohung für soziale Netzwerke wie MySpace, Facebook und Twitter darstellen.

Video: Vorstellung von Google Wave

LinksGoogle Wave



+++ Google Web Toolkit



+++ Tech Crunch Article