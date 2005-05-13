Gorbach: Ausstieg aus der Politik

Sowohl Klaus als auch Gorbach bestätigten gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" (Freitag-Ausgabe), demzufolge sie ab 2006 gemeinsame Sache machen: Klaus hat Gorbach als Geschäftsführer für die neu zu gründende Holding vorgesehen. Und Gorbach selbst spricht von einem Grundsatzübereinkommen mit Klaus, wonach er eine "entscheidende Rolle" spielen werde.



Bis zum Ende der Legislaturperiode will Gorbach in der Regierung bleiben, er laufe nicht "auf und davon". Anschließend sei er aber verfügbar, wird er in den "VN" zitiert.



Klaus ist Eigentümer von 60 Liftanlagen, mehreren Gastronomiebetrieben und Hotels.