Gott und die Werte

"Ich bin heute schon davon überfordert", so Huber, während Peter Rapp durch die Brieflos-Show führt und das Publikumsspiel zum Miträtseln einlädt. Der Nachmittag wird zwar mit "Was ich glaube" so enden, dass ein Kaplan uns erklärt: "Ich bin überzeugt, Jesus wäre zumindest Mitglied der Gewerkschaft, würde er heute leben", was Huber zu dem Einwand verleitet, Gottes Sohn hätte es auch locker zum Gewerkschaftspräsidenten gebracht. Dass das Meta-Thema "Werte" aber auch für Vera Russwurm eine Rolle spielt - Huber hätte es bezweifelt.



Schließlich erzählt der bezüglich Alkohol "und dem ganzen Scheiß" geläuterte Martin Semmelrogge in "Vera exklusiv" von seinem Leben als Vater, um später auf einer Achterbahn durch den Prater zu brausen. Den "Hofpower TV Produktionen" ist es nicht zu peinlich, die "Berg- und Talfahrt" des Schauspielers zu bebildern. Ein Salzburger Hoteldirektor erklärt sich die Beliebtheit der Trapp-Familie mit der Rückbesinnung auf die Werte an sich, während Karel Gott über den Sohn, den er niemals hatte, zu Protokoll gibt: "Söhne berühmter Väter haben es schwer. Nehmen Sie Jesus Christus zum Beispiel!" Darauf tat der Andachtsjodler gut, den das im Tiroler Hinterland weltberühmte Duo Zillertaler Gipfelwind um Thanner Thomas und Kofler Christian darbot. "Himmel und Erdn" war der Hit des Tages.