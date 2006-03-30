Grasser kontert SPÖ-Angriff mit Drohung

Der Finanzminister tat dies als Verzweiflungstat ab. Hingegen eröffnete er ein weiteres Feld, das vom ÖGB geradezu als Bedrohung verstanden werden könnte. Grasser hält nämlich eine Gewinnausschüttung der Bawag an den ÖGB derzeit für ungesetzlich. Das Geld müsste zur Verlustabdeckung verwendet werden, forderte er.



Dem könnte man entgegnen, dass die Bawag trotz der offenen Haftung für das Casino Jericho von 120 Millionen Euro das Jahr 2005 mit einem Gewinn abschließen wird. Sollte die Finanzmarktaufsicht dennoch ein Verbot von Gewinnentnahmen aussprechen, könnte das für den ÖGB bedrohlich werden. Schließlich steht es mit seinen Finanzen nicht zum Besten.