Grasser polarisiert wie sonst keiner

Nur 21 Prozent sehen Ex-Finanzminister von der Justiz gerecht behandelt - 27 Prozent vermissen ihn in der Regierung



30 Prozent wollten sich nicht festlegen. Dies geht aus einer im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage hervor.



Gegen Grasser wird im Zusammenhang mit der Affäre um die Provisionszahlungen der Immofinanz bei der Buwog-Privatisierung von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Zwischen Schaden und Wirken



36 Prozent der Befragten meinen, Grasser habe mit seiner Politik Österreich geschadet. 27 Prozent geben laut der Vorausmeldung zur Umfrage hingegen an, sie hätten Grassers Wirken geschätzt und würden ihn gern wieder in der Regierung sehen. 37 Prozent wollten sich nicht äußern.



Insgesamt wurden bei der Umfrage 500 Personen im Zeitraum von 10. bis 18. Mai befragt. (schluss)