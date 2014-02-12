Gratis in Zeiten der Hypo

Zahnspange, zweites Kindergartenjahr: gratis für jene, die es brauchen oder sich nicht leisten können. Good News. Wären da nicht die Bad News von der Bad Bank. Angesichts von geschätzten zehn Milliarden Schulden, die in Form der Hypo-Anstalt auf den Schultern der Jungen landen, angesichts des Budgetlochs, das durch die Hypo wächst, angesichts weiterer Sparpakete, die nötig sein dürften, um das alles vor der EU zu rechtfertigen, bekommt die Gratis-Zahnspange - so sozial und vernünftig sie im Vergleich zu Hacklerregelung & Co auch ist - einen schalen Beigeschmack. Denn am Schluss zahlen die Steuerzahler einen Großteil der Rechnung, auch jene mit Gratis-Regulierung. Das ist seit der Hypo-Bad Bank amtlich. Die ist nur für Gläubiger gratis.