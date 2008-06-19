Gratwanderung zur EU-Reform

Aus Rücksicht auf diese Lage gaben sich die meisten EU-Chefs zurückhaltend; eine Lösung dürfte immerhin beim nächsten Gipfeltreffen im Oktober angepeilt werden. Mehrere Regierungschefs forderten diesen Termin als Frist für die Festschreibung von Auswegmöglichkeiten. Unter der Hand hieß es aber, es könnte auch Dezember werden.



Der dänische Premier Anders Fogh Rasmussen ging indes so weit, ein Inkrafttreten des Reformvertrags bis April 2009 zu fordern - rechtzeitig vor den Europawahlen im Sommer. "Optimistisch und anspruchsvoll" sei das, gab er zu. Andererseits dürfe die EU nicht Irlands Geisel werden, meinte Belgiens Premier Yves Leterme in einem Interview.



Auftrieb für das Dokument gab unterdessen schon einmal die finale Ratifizierung des Vertrags in Großbritannien durch die Unterschrift der Queen am Donnerstagvormittag. Der vorhergehende nächtliche Kraftakt von Premier Gordon Brown im Oberhaus fand Beifall beim französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy: Brown habe "politischen Mut" bewiesen, sagte er. Auf Sarkozy, der in zwei Wochen den EU-Vorsitz übernimmt, liegt die Hoffnung, Lösungen zu finden. Denn dass der Lissabonner Vertrag neu verhandelt werde, sei ausgeschlossen, bestätigte der österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer.



Streit um Maßnahmen gegen Rekordpreise



Uneins sind sich die EU-Staats- und Regierungschefs auch über die geeigneten Maßnahmen gegen die hohen Öl- und Nahrungsmittelpreise. Einerseits beharrt Sarkozy auf Mehrwertsteuersenkungen für Erdölprodukte, und Gusenbauer plädiert für eine Steuer auf Spekulationsgewinne. Italien hat bereits die Einführung einer "Robin-Hood-Steuer" auf die hohen Gewinne der Erdölkonzerne angekündigt.



Auf der anderen Seite warnt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Alleingängen. Anhänger des freien Marktes hinter Großbritannien beharren auf strikt kurzfristige Maßnahmen zur Erleichterung der Lage für die ärmste Bevölkerung. Mehr als ein Auftrag an die EU-Kommission, geeignete Lösungsmodelle bis Herbst zu analysieren, wurde als Ergebnis des Gipfels nicht erwartet.