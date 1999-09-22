Grausiges Videodokument

"Danke fürs Zuhören!" So verabschiedete sich Peter Elstner nach dem Match in Bratislava von den Zusehern. Ein Freud-voller Versprecher, fürwahr; und ein weiteres Beispiel für das Deplatzierte



dieser Plaudertasche beim Fernseh-Sport.



Eine Kleinigkeit nur, das Ganze; einmal mehr registriert im Bewusstsein: Es gibt Schlimmeres. Und wie wahr dieser Grundsatz ist, erfuhr der sich eigentlich etwas ganz Harmloses zu Gemüte führen haben



wollende TV-Konsument am Montagabend. In der SWF-Reihe "Blickpunkt Europa" war um 21 Uhr ein Film über Korsika angekündigt. Es kam jedoch ganz anders. Der Name des Schauplatzes klang zwar ähnlich ·



Korisha, doch das Gezeigte hatte so überhaupt nichts mit der "Insel der Schönheit" zu tun. Es war im April, und es war · wir erinnern uns · Krieg. Serben überfielen und zerstörten die Ortschaft



Korisha. Die Kosovaren fliehen in die Berge. Einer von ihnen filmt. Kommentiert, nachdem jetzt alles · in Wahrheit aber nichts wirklich · vorbei ist, das Gefilmte und Geschehene: die Müllkippe



beispielsweise, darunter das Massengrab · erste Fundstücke . . . Dann die Aufnahmen von den gefolterten, massakrierten und verbrannten drei Männern, die nur Mehl holen wollten, um ihre Familien zu



versorgen. Dann die hinterbliebenen, traumatisierten Frauen und Kinder.



Nur in einem schonenden Wechselbad aus Hin- und Wegschauen erträgt man dieses grausig-erschütternde Video-Dokument. Die Täter: viel zu nah und (noch) ungestraft!



Unserem langjährigen "Horchposten"/"Linsengericht"-Autor Reinhold Aumaier wurde der oberösterreichische Landeskulturpreis 1999 für die Sparte "Literatur" zuerkannt. Wir sind stolz auf die



Mitarbeit dieses hochgeschätzten Stilisten, von dessen unbestechlicher Urteilskraft Sie sich hier Woche für Woche überzeugen können, und gratulieren herzlich. -mid