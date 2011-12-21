Grazer Bauträger GST ist pleite

Graz. Die GST-Bauträger GmbH um Johann Widmann, Eigentümerin des City Centers in Spittal an der Drau, des Wohnobjektes Glocknerblick in Heiligenblut und zweier weiterer Objekte in Krumpendorf und Lienz, ist insolvent.



Laut Angaben des AKV und KSV1870 hat der Immobilienentwickler 14,76 Millionen Euro Schulden, davon 13,45 Millionen Euro bei den Banken BKS, UniCredit Bank Austria und der Raiffeisenlandesbank Tirol.



Das Vermögen des Bauträgers wird mit 8,55 Millionen Euro beziffert, davon entfallen aber 7,5 Millionen Euro auf Liegenschaften, die "weitestgehend verpfändet", sind. Außerdem sind die Wertpapiere (380.000 Euro) an die Raiffeisenlandesbank Tirol und das Bankguthaben (475.000 Euro) an die Raiffeisenlandesbank Kärnten verpfändet. Auch strittige Forderungen in Höhe von 100.000 Euro wurden abgetreten. Auch die 70-prozentige Beteiligung an der M.C. Mega Center d.o.o. in Ljubljana ist nichts wert, da die Gesellschaft ebenfalls insolvent ist.



Im Vorjahr schrieb die GST-Bauträger GmbH bei einem Umsatz von 1,228 Millionen Euro rund 1,298 Millionen Euro Verlust.



Laut Insolvenzantrag, der aus der Feder der Kanzlei Scherbaum stammt, sollen die Immobilien jetzt verwertet werden.