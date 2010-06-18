Grazer SPÖ wählt Edlinger

311 Delegierte waren stimmberechtigt, 306 gültige Stimmen wurden abgegeben.



Edlinger hat vor ihrer Wahl konsequente Opposition angekündigt: "Wir haben uns bemüht, aber das Ergebnis ist zu wenig". Ihr komme es vor, als ob die Grazer SPÖ "auf einer Schnellstraße im zweiten Gang unterwegs" sei: "Wir kommen nicht vom Fleck, während Schwarz-Grün im fünften Gang an uns vorbeizieht". Wolle man nicht bei den nächsten Wahlgängen nur die Rücklichter der Mitbewerber sehen, müsse man jetzt "kuppeln, hochschalten und Gas geben".



Inhaltlich unterscheide sie sich von Riedler kaum, es sei aber ihr Fahrstil ein anderer: "Ich will und kann Gas geben, ich will schneller ans Ziel". Und: "Ich bin nicht mehr bereit dahinzuzuckeln und in der Ferne die Rücklichter von Schwarz-Grün zu sehen". Wie sie konkret auf die Überholspur gelangen wolle, ließ Edlinger allerdings weitgehend offen. Sie betonte lediglich, dass sich die Partei thematisch weiter öffnen und nicht nur im sozialen Bereich etwas anbieten müsse. (APA)