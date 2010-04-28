Grenzenloser Fußball

Derartige übernationale Ansätze gab es bereits in den skandinavischen Ländern (Royal League), gibt es in kleineren Sportarten wie Eishockey und Volleyball. Und auch in der Bundesliga, damals noch unter Vorstand Peter Westenthaler, gab es die Idee, gemeinsam mit der Schweiz eine Liga zu formen. Das ist schon viele Jahre her, die Kluft in den beiden Zehnerligen ist seither aber merklich gewachsen. Sowohl in Österreich als auch in der Schweiz hat der Erste fast doppelt so viele Punkte wie der Sechste. Noch ist der Unterschied nicht so frappant, dass ein Sieg Rieds über Rapid undenkbar ist, aber wer weiß, wohin die Entwicklung geht. Es klagen ja jetzt schon Spieler der Top-Klubs, dass sie vier Begegnungen mit Kapfenberg nicht weiterbringen.