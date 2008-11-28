Grenzgänger

Wieder einmal beginnt eine Saison in den schnellen Disziplinen, wieder einmal die Sicherheitsdebatte. Mag sein, dass diesbezüglich in den vergangenen Jahren (zu?) wenig passiert ist, mag sein, dass der Fall Matthias Lanzinger tatsächlich nachträglich und viel zu spät für verbesserte Standards sorgt. Doch das Risiko ist dem Skisport immanent, es ist ein, wenn nicht der Grund, warum immer noch Millionen Fans vor dem Fernseher mitzittern.