Grosny: Eine große Armee wankt im Kampf um eine einzige Stadt

Für den Außenstehenden ist dies auf Anhieb kaum zu verstehen: Eine der weltweit größten Armeen scheint nicht der Lage zu sein, eine einzige Stadt einzunehmen. Eine Armee mit 1,7 Millionen Soldaten



kann sich gegen einige tausend Partisanen ohne Panzer, Flugzeuge und schwere Artillerie nicht durchsetzen. Die Gründe, dass dieses militärische Missverhältnis offenbar wirkungslos bleibt, liegen auf



beiden Seiten: bei den Russen, die längst nicht mehr das Potenzial besitzen wie vor Jahren, und bei den Tschetschenen, die erfahren sind im Häuserkampf und im Kampf in den Bergen.



Die Armee der einstigen Weltmacht gleicht heute mehr einer bewaffneten Bande. Viele Einheiten setzen sich aus jungen, unerfahrenen Soldaten zusammen, die oft schon Probleme haben, mit einem Gewehr



umzugehen. Einige der im Kaukasus getöteten Soldaten waren nur sechs Monate in der russischen Armee. Und auch die Offiziere sind oft schlecht ausgebildet und demoralisiert. Die Soldaten bekommen



nicht genug zu essen und warten wochenlang auf Ersatzkleidung.



Gegen die erfahrenen und erbittert kämpfenden Separatisten haben unmotivierte Regierungstruppen im Kampf Mann gegen Mann kaum eine Chance. Die Tschetschenen kennen ihre Hauptstadt genau, sie haben



die besten Stellungen zum Verschanzen, und ein Wohnhaus können sie schnell zu einer Festung ausbauen. Die Russen, die Straße für Straße, Haus für Haus von den Rebellen erobern müssen, werden immer



wieder überrascht, denn die Separatisten lauern ihnen von allen Seiten auf.



Entgegen der russischen Verlautbarungen ist es den Truppen trotz wochenlanger Belagerung bisher nicht gelungen, Grosny abzuriegeln. Nach wie vor haben die Rebellen keine Probleme, neue Waffen und



Nahrungsmittel in die Stadt zu bringen. Trotzdem: Grosny wird eines Tages fallen. Nicht wegen der Stärke des russischen Militärs, sondern wegen der Taktik der Tschetschenen. Sie haben sich zunächst



für den Kampf in der Hauptstadt entschieden, weil sie dem Gegner dort die meisten Verluste zufügen können. Spätestens, wenn die eigenen Verluste den weiteren Widerstand gefährden, werden sie aus



Grosny abziehen. Sie werden den Krieg in die Berge des Kaukasus verlagern und weiterkämpfen · wie nach dem Verlust Grosnys im ersten Tschetschenienkrieg von 1994 bis 1996.