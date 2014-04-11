Großangriff der Putzigkeit

Manche mögen vielleicht immer noch glauben, dass diese Woche vom Match Strache gegen Mölzer geprägt war. Oder Obama gegen Putin. Sie alle irren. Diese Woche wurde nämlich die Schlacht der Giganten ausgerufen. In den Ring stiegen die amtierenden Weltmeister im "Mooooi"-Ausrufe-Verursachen. In der einen Ecke: Prinz "Ich hab das rüschigste Taufkleid der Welt" George von England (¾). In der anderen: Prinzessin "Diese Haarspange tut etwas für mich" Estelle von Schweden (2).



Den Anfang machte das britische Fliegengewicht beim Auswärtskampf in Neuseeland. Lang hatte er sich rar gemacht - ausgehungerte Fans warteten gebannt auf seinen nächsten Auftritt. In seinem bestickten Wettkampf-Strampler und seiner Markenzeichen-Visage "Ich bin der Prinz, heitere mich auf, wenn du kannst" trat er vor die Menge und es kam, wie es kommen musste: Er warf sie alle um. K.o. in der ersten Runde.



Die knallharte Schwedin musste daraufhin natürlich zum Gegenschlag ausholen. Obwohl erst am Ostermontag ihre Homestory - sie lebt zusammen mit ihrem Fitnesstrainer Daniel - im schwedischen Fernsehen ausgestrahlt wird, wurden schon in einschlägigen Illustrierten Fotos veröffentlicht. Da zeigt sie sich bis in die Zehenspitzen bewaffnet mit allergrößter vermarktbarer Putzigkeit. In Rosa. Und mit Tulpen. Wenn man ganz genau schaut, kann man auf ihrer Haarschleife lesen: "Nimm das, verwöhnter Britenbengel!"



Gerüchten zufolge soll George bereits Welpen bestellt haben, um sich zusammen mit ihnen fotografieren zulassen. Bis dahin: Gleichstand im royalen Großangriff.