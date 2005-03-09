Große Betriebe zahlen besser

Demnach verdienen Mitarbeiter von mittelgroßen Unternehmen um durchschnittlich 27% mehr als jene in Kleinbetrieben sowie um rund 11% weniger als Personal von Großunternehmen.



In der Studie wurde die Gehaltsentwicklung in den Jahren 2001 bis 2003 beleuchtet. Dabei zeigte sich, dass die Gehaltssteigerungen nach dem IT-Boom tendenziell geringer ausfielen: Lagen die Steigerungen 2001 noch bei 6%, so betrugen sie 2003 nur 2,9%.



"Kleine" geben mehr für Schulungen aus



Weiterbildung wird in kleineren Betrieben ein höherer Stellenwert eingeräumt als in Großunternehmen. demnach sind die Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen bei kleineren Firmen höher. "Dies mag aus dem Umstand resultieren, dass das Wissensspektrum, das diese Mitarbeiter abzudecken haben, im Vergleich zu den anderen analysierten Unternehmen größer ist", begründet Studienautor Michael Schirmbrand.