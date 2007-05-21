Große Chance für Ingenieure

Gesucht werden innovative Produkt, die Elektronikkomponenten verwenden und positive Auswirkungen auf die Umwelt haben, etwa durch Erhöhung der Energieeffizienz oder Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes.



Der siegreiche Teilnehmer erhält einen Geldpreis in Höhe von 50.000 Dollar (37.100 Euro) sowie die Unterstützung, die zur Entwicklung des Designs zur Produktionsreife erforderlich ist. Das Unterstützungspaket, das noch einmal geschätzte 50.000 USD wert ist, umfasst die Leistungen einer Beratungsfirma, die das Design zur Prototypstufe weiterentwickeln wird, Unterstützung bei rechtlichen Fragen und IP-Registrierung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Unterstützung durch Premier Farnell bei der Beschaffung von Investitionsmitteln. Die Gruppe wird das Endprodukt über seine Website, den Katalog und Direktmarketing aktiv an Millionen von Kunden auf der ganzen Welt vermarkten.



Zusätzlich erhalten bis zu fünf Teilnehmer eine Anerkennung in Form einer "ehrenvollen Erwähnung", die mit einem Geldpreis in Höhe von jeweils 5.000 USD dotiert ist.



Das Abschlussdatum für die Registrierung ist der 31. Oktober 2007, und die Einreichungen müssen bis zum 30. November 2007 eingegangen sein. Der Wettbewerb steht Personen im Alter ab 18 Jahren offen, und der Gewinner wird im Januar 2008 bekannt gegeben.



In Anlehnung an das umweltfreundliche Leitmotiv des Wettbewerbs wird Live Edge zum großen Teil webbasiert organisiert und abgewickelt werden, um unnötige internationale Reisen und Transporte zu vermeiden. Die Preisrichter werden beispielsweise online konferieren und es wird möglich sein, die Verleihungszeremonie auf der Wettbewerbs-Website zu verfolgen.



LinkAusschreibung auf der Website