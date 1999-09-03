Große Dichter, roter Fratz

Auch andere große Dichter haben (runde) Geburtstage; wollen gefeiert und soll(t)en gelesen werden. An drei von ihnen hat Österreich 1 am Mittwoch erinnert. In den beiden "Literatur-Miniaturen"



hörten wir Appetithappen aus zwei gewichtigen Werken: nachmittags ein paar Sätze aus dem "Tristram Shandy" von Laurence Sterne und spätabends ein Stückerl Ferdinand von Saar. Seine "Novellen aus



Österreich" sollten in keiner literarischen Hausapotheke fehlen.



In den "Radiogeschichten" um 11.40 Uhr gedachte man des 100. Geburtstages Andrej Platonows. Der vom Schicksal und seiner Mitwelt arg gebeutelte "Juschka" wurde von Erich Auer zum (tragischen) Leben



erweckt. Sätze wie "Die Leute lieben mich, aber sie verstehen nichts davon!" oder "Das Herz ist manchmal blind bei den Menschen" muss man einfach aus erstbestem Sprechermund gehört haben. Auch und



gerade für das ab 6. September in einigen Teilen neu gestaltete Österreich 1 sollte die Produktion solcher Kostbarkeiten oberstes Zielvorhaben sein. Der Servicegedanke in allen Ehren . . .



Schnitt. Hurra, hurra, der Pumuckl ist (wieder) da! Auferstanden vom Trockendock und auch ohne Meister Eder quirlig wie eh und je. Es war nicht die schlechteste Lösung, ihn umzutopfen · aus der



Werkstatt auf hohe See zu schicken. Sein neues Herrl, der Matrose Odessi, liegt in Hamburg vor Anker. Towje Kleiner und Wolfgang Völz sind die passenden Klabauter-Typen um ihn herum. Von Montag bis



Freitag um 17.40 Uhr im Kinderkanal. Hinschauen, entspannen, mitschmunzeln . . .