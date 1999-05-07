Große Sorge um die Sicherheit der staatlichen Pensionen

Das ergab eine im Auftrag der Raiffeisen-Versicherung, dem führenden Lebensversicherer in Österreich, vom Linzer Market-Institut erstellten Studie, die diese Woche im Rahmen eines



Versicherungssymposiums in Stockholm präsentiert wurde.



Meinungsforscher Werner Beutelmeyer sieht einen "gesellschaftlichen Auftrag zu informieren". Auch die "Bildungselite" habe einen großen Nachholbedarf.



Eine "staatlich geförderte private Zusatzpension" wird von 60% der Befragten als geeignete Maßnahme für die Eigenvorsorge erachtet. 56% nannten die Lebensversicherung auf Kapitalbasis, gefolgt von



der Eigentumswohnung (44%). Weit weniger gefragt sind Aktien österreichischer Unternehmen (21%) oder Goldmünzen und -barren (19%).



Nach Meinung von Christian Sedlnitzky, Vorstandsdirektor der Raiffeisen-Versicherung, und Helmut Holzer, Chefmathematiker des Instituts, spielt die Vertriebsstruktur eine große Rolle, insbesondere



bei den Lebensversicherungen. In Frankreich und Österreich werde der Großteil der Prämieneinnahmen aus Neuverträgen über die Banken erzielt, so Thomas Url vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).



In Schweden, wo die staatliche Altersvorsorge mit ähnlichen Problemen kämpft wie in Österreich, wird seit kurzem ein kleiner Teil der Pensionsbeiträge nicht für das traditionelle Umlagesystem



verwendet, sondern einem Kapitaldeckungsverfahren zugeführt.