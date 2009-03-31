Großeinsatz bei Jubiläumsgipfel

In Baden-Baden errichteten Arbeiter Barrieren rund um das Kurhaus, wo der Gipfel am Freitagabend mit einem Gala-Dinner beginnt. In einem Teil des Parks wurden elf Hubschrauber-Landeplätze eingerichtet.



An der Europabrücke zwischen Straßburg und Kehl kontrollieren deutsche und französische Grenzpolizisten bereits seit Tagen aufmerksam Wagen, welche die Grenze in Richtung Straßburg passieren. Sie halten Ausschau nach potenziell gewaltbereiten Nato-Gegnern. Sie sollen an der Zufahrt zu einem "Protest-Camp" gehindert werden, das südlich von Straßburg errichtet wurde. Die Sicherheitskräfte auf beiden Seiten des Rheins rechnen mit mehreren zehntausend Demonstranten.



Viele Demonstrationen



Für die Sicherheitskräfte auf beiden Seiten des Rheins bedeutet der Gipfel eine beispiellose Herausforderung. Schließlich gilt es, die Staats- und Regierungschefs der 26 Nato-Staaten sowie der künftigen Neumitglieder Kroatien und Albanien vor Terror-Anschlägen zu schützen und zugleich angekündigte Störmanöver der Nato-Gegner zu verhindern. Und dies auf einer Fläche von mehr als 2000 Quadratkilometern - zwischen Baden-Baden, dem 65 Kilometer entfernten Tagungsort Straßburg und der badischen Grenzstadt Kehl. Dort sollen sich die Politiker am frühen Samstagmorgen auf einer Fußgängerbrücke über dem Rhein zum traditionellen Familienfoto versammeln.



Entsprechend massiv ist das Aufgebot an Sicherheitskräften. Auf der deutschen Rheinseite sind an die 15.000 Polizisten und 600 Soldaten mobilisiert, im Elsass mindestens 9000 Polizisten und Gendarmen. Die Straßburger Universität wurde wegen des Gipfels bereits geschlossen, rund hundert Schulen werden am Freitag folgen, ebenso wie Theater, Kinos, Bäder und Museen.



Auch bei den Nato-Gegnern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach einer Auftaktdemonstration am Montagabend in Freiburg sind die ganze Woche über Kundgebungen und Protestaktionen geplant. Allein in Baden-Baden sind für Freitag vier Demonstrationen angekündigt. In Straßburg soll am Samstag die zentrale Abschlussdemonstration stattfinden, über deren Route noch nicht entschieden ist. Die Behörden wollen den Demonstrationszug nur am Rande der Stadt genehmigen - mehrere Kilometer vom Tagungsort, dem Kongresszentrum, entfernt.



Die Veranstalter des geplanten "Anti-Gipfels" kritisieren die Auflagen als massive Einschränkungen des Demonstrationsrechts. In Deutschland haben einige Gruppen dagegen bereits Klagen eingereicht. Die Behörden kündigten ein hartes Vorgehen gegen gewaltbereite Demonstranten an. Vorsorglich wurden in Gefängnissen bereits mehr als 250 Zellen frei gemacht.