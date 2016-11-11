Großer Andrang bei den "Wiener Schulen

Wien. In der Messe Wien findet derzeit bis morgen Samstag die Bildungsmesse "Interpädagogica" statt und Wiens Schulen nutzen dabei die Gelegenheit, sich mit ihren Projekten und Schwerpunkten zu präsentieren. Von Waldpädagogik, über Leseprojekte, Ergometerklassen, "Lernroboter" bis hin zur bewegten Pause: Bereits am gestrigen Eröffnungstag war der Andrang bei den Wiener Schulen sehr groß – hunderte BesucherInnen informierten sich über die Vielfalt der Wiener Schulen.

Am Nachmittag schauten auch Bildungsministerin Sonja Hammerschmid und Wiens Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky bei den Wiener Schulen vorbei.

"Die vielen Wiener Projekte sollen auch als Best Practice-Beispiele für Schulen aus ganz Österreich dienen", betont Wiens Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky. "Bis Samstag besteht noch die Gelegenheit, bei den Wiener Schulen auf der Interpädagogica vorbei zu schauen!"