Großer Ansturm auf die Expo

Vor allen Pavillons bildeten sich lange Schlangen. Mit der Rekordzahl von knapp 250 teilnehmenden Ländern und Organisationen, dem bisher größten Expo-Gelände und erwarteten 70 Millionen Besuchern über sechs Monate ist es schon heute die größte Weltausstellung aller Zeiten.



Zu der Eröffnungszeremonie am Freitag waren rund 20 Staats- und Regierungschefs angereist. Das farbenprächtige Spektakel aus Feuerwerk, Lasershows und Wasserspielen sahen unter anderem Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla sowie EU-Kommissionschef José Manuel Barroso. Aus Österreich waren Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (V) und Expo-Regierungskommissär Hannes Androsch angereist, die am Samstag den futuristisch anmutenden Österreich-Pavillon eröffnen werden.



"Better City, Better Life"



Die Weltausstellung steht unter dem Motto "Better City, Better Life" ("Bessere Stadt, Besseres Leben") und stellt das Leben in den wachsenden Metropolen der Welt in den Mittelpunkt. Schwerpunkt sind dabei die grünen Technologien. (APA/AFP)



Österreich lockt mit Kunstschnee und Multimedia



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