Großer Nachholbedarf

"Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem im Land", sagt Josef Pöschl, Experte für Bosnien-Herzegowina am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Statt großen Mischkonzernen dominieren nun kleine und mittlere Unternehmen. Problematisch ist die Trennung in zwei Gebiete nach dem Ende des dreijährigen Bosnien-Krieges. Seit dem Dayton-Vertrag von 1995 ist das Land in die Föderation Bosnien und Herzegowina und die Republika Srpska geteilt. In diesen Gebieten leben 3,8 Millionen Einwohner aus drei Völkern zusammen: Bosniaken, Serben und Kroaten. Das Land steht unter Vormundschaft des Hohen Repräsentanten der Internationalen Gemeinschaft, seit März ist das der österreichische Diplomat Valentin Inzko.



50 Kilometer Autobahn



"Für die Entwicklung unseres Landes sind ein unabhängiger Energiesektor und der Ausbau des Verkehrsnetzes die wichtigsten Stützen", sagt Brankovic. Seit Beginn der Wirtschaftskrise fließe Geld von ausländischen Investoren nur zögerlich, die Exportquote sinke. 2008 lag das Bruttoinlandprodukt bei umgerechnet 12,5 Mrd. Euro. Für 2009 prognostiziert das WIIW drei Prozent Rückgang.



Eine Chance für sein Land sieht Brankovic darin, Energie zu exportieren. Derzeit entfallen in seinem Teilstaat 70 Prozent der Erzeugung auf Wärmekraftwerke, 30 Prozent sind Wasserkraftwerke. Bis 2020 sollen acht neue Wasserkraftwerke gebaut werden. Bereits seit 1995 gibt es Pläne, als Energieexporteur aufzutreten. "Es scheitert bisher aber daran, dass die drei Stromgesellschaften im Land nicht kooperieren", sagt Pöschl.



Großen Nachholbedarf hat Bosnien-Herzegowina auch beim Autobahnbau: In der Föderation Bosnien und Herzegowina gibt es derzeit nur 50 Kilometer Autobahn. Ein großes Projekt ist der Bau des paneuropäischen Autobahnkorridors zwischen Budapest und dem kroatischen Adriahafen Ploce. Auch hier arbeiten die Teilstaaten nicht zusammen: Generalinvestor wurde keiner gefunden; in der Republika Srpska hat die österreichische Strabag SE den Autobahn-Bauauftrag im Wert von 2,9 Mrd. Euro bekommen.