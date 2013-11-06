Großer Sprung bei Bildung?

Wien. Schweigen. Nicht einmal ein Stimmungsbild wollte man rund um den Koalitionsverhandlungstermin zum Thema Bildung am Mittwoch bekanntgeben. "Wir sagen nichts", hieß es aus dem Büro von SPÖ-Chefverhandlerin Gabriele Heinisch-Hosek, die als Favoritin auf das Amt der Unterrichtsministerin gilt. Ihr gegenüber sitzt der Salzburger ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, in dessen Büro man sich geringfügig gesprächiger gab: Man rechne nicht damit, dass das Thema Bildung am Mittwoch abgeschlossen wird, hieß es. Nun gut, davon wäre sowieso niemand ausgegangen, gab es doch davor erst einen Verhandlungstermin. Und weiter: Die Bereitschaft, etwas zusammenzubringen, sei auf beiden Seiten vorhanden.



Inwiefern sich diese Bereitschaft in einer Einigung niederschlägt, wird man sehen - die Knackpunkte liegen jedenfalls auf dem Tisch. Gemunkelt wird, dass die künftige große Koalition einen Fokus auf die frühkindliche Bildung legen will. Vermutlich wird es in diesem Bereich stark auf die Sprachförderung im Kindergarten und die Frage, ab wann dieser verpflichtend und gratis ist, ankommen. Der Wunsch nach einem verpflichtenden zweiten Kindergartenjahr kam von Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz, im Wahlprogramm der SPÖ fand sich die Idee ebenfalls wieder. Hier geht es also wohl eher um die Frage der Umsetzung und der Finanzierbarkeit - und hier haben die Länder ein ordentliches Wörtchen mitzureden. Mit dem Wiener Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch (SPÖ) und der niederösterreichischen Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) sitzen zwei Vertreter der stärksten Landesorganisationen in der Verhandlergruppe.



Schwieriger wird es da schon bei den klassischen Streitthemen: Ganztagsschule, Gesamtschule und Studiengebühren. Wie Ö1 berichtet hat, könnte die ÖVP der SPÖ zumindest bei der Ganztagsschule entgegenkommen: Müssen bisher zwei Drittel der Lehrer und Eltern einer Umstellung auf eine verschränkte Ganztagsschule (Unterricht und Freizeit wechseln einander ab) zustimmen, könnte diese Grenze künftig bei nur noch 50 Prozent liegen.

Studiengebühren gegen NMS - diesmal wirklich?

Und dann wird es wirklich spannend. Gerüchten, wonach der seit Jahren immer wieder kolportierte Abtausch Studiengebühren (Wunsch der ÖVP) gegen Neue Mittelschule (Wunsch der SPÖ) in der XXV. Legislaturperiode vonstatten gehen könnte, erteilte man in Verhandlerkreisen selbstredend eine Absage. Ganz unwahrscheinlich ist dies aber nicht. Denn Haslauer gilt als kompromissbereit, er selbst hat vorgeschlagen, die AHS-Langform nur in spezialisierten Schulen zu erhalten und sonst flächendeckend die Neue Mittelschule (NMS) einzuführen. Dafür könnte die SPÖ - bei gleichzeitigem Ausbau des Stipendiensystems -tatsächlich auf ihre heilige Kuh, die Studiengebühren, verzichten, berichteten einige Medien.



Der grüne Bildungssprecher Harald Walser glaubt nicht an den großen Wurf. Er geht davon aus, dass es sich bei allen kolportierten Änderungen in erster Linie um semantische Spitzfindigkeiten handelt: "Man tut dann eben so, als ob die Gymnasien die Ausnahme darstellen", sagt er. "Man wird sehr genau schauen müssen, was wirklich gemacht wird und was nur heiße Luft ist", sagt Walser.