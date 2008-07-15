Größte US-Sparkasse ins Wanken gekommen

Der Großteil gehe auf das Hypothekengeschäft zurück, teilte Lehman-Brothers-Analyst Bruce Harting am Montag mit. Demnach wird das Institut nicht in die Gewinnzone zurückkehren, solange sich die Kreditkosten nicht normalisieren. Dies dürfte erst im zweiten Halbjahr 2009 der Fall sein. Washington Mutual werde zudem gezwungen sein, kurzfristig seine Finanzreserven massiv aufzustocken.



Die Aktie des Instituts brach am Montag in New York um mehr als 30 Prozent ein, nachdem Sorgen über mögliche weitere Zusammenbrüche von US-Hypothekenfinanzierern die Börsen belastet haben. Die Kreditkrise hatte Washington Mutual bereits im ersten Quartal einen Verlust von 1,14 Milliarden Dollar eingebrockt.



Ende Juni hatte Lehman-Analyst Harting bereits erklärt, Washington Mutual müsse in den kommenden Jahren bis zu 30 Milliarden Dollar für Verluste aus Kreditgeschäften beiseite legen. Die Bank müsse möglicherweise ihre Prognose für Ausfälle im Zusammenhang mit Darlehen für Einfamilienhäuser in den nächsten drei bis vier Jahren von zwölf auf 19 Milliarden Dollar erhöhen, hatte er geschrieben. Die 30 Milliarden Dollar beinhalteten zusätzliche mögliche Verluste aus weiteren Kreditgeschäften. Anfang Juni hatte die UBS die Ausfälle von Washington Mutual auf etwa 27 Milliarden Dollar geschätzt. (Reuters/APA)



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