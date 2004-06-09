Groteske um EU-Fernsehduell in Spanien

Die Spitzenkandidaten der großen spanischen Parteien PSOE (Sozialisten) und PP (Volkspartei), Josep Borrell und Jaime Mayor Oreja, waren sich zwar seit Tagen darüber einig, dass ein TV-Duell das Interesse ihrer Landsleute für die Europa-Wahlen heben würde, in der Durchführung ihres Vorhabens kam es jedoch zu einer echten Groteske. Borrell, der nach dem Abtreten von Felipe Gonzalez für kurze Zeit PSOE-Chef war, hatte für gestern Abend dem staatlichen spanischen Fernsehen TVE zugesagt, Mayor Oreja, der unter Jose Maria Aznar einige Jahre Innenminister war, bevor er sich als Spitzenkandidat ins Baskenland verabschiedete, wollte aber im privaten TV-Sender Antena 3 diskutieren und drohte mit einer Klage gegen TVE. Borrell warf Mayor daraufhin vor, das staatliche Fernsehen benachteiligen zu wollen.



Letzten Endes kam es aber doch zu einem Kompromiss und die Spanier können nun das Spitzenduell gleich zweimal sehen. Gestern, Dienstag, kreuzten Borrell und Mayor Oreja im privaten TV-Kanal Antena 3 die Klingen. Und wer diese Diskussion verpasst hat, bekommt noch eine Chance: Morgen Abend gibt es eine Zugabe im staatlichen Fernsehen TVE, damit letzten Endes alles seine Ordnung hat.