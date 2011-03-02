Groteskes Kärnten

Es ist keine große Überraschung, dass der KAC mit seinem Projekt einer privat finanzierten Multifunktionshalle für 8000 Zuschauer gescheitert ist. Derartige Projekte wurden in Österreich noch nie ohne Unterstützung der öffentlichen Hand realisiert. Nun will der Klub wieder mit der Stadt und dem Land Kärnten verhandeln. Dabei sollte man sich in Erinnerung rufen, dass in Klagenfurt, einer Stadt mit geringer Fußballtradition, ein kaum genutztes Stadion für 30.000 Zuschauer steht, das die mit hohen Schulden kämpfende Kärntner Politik um viel Geld in seiner überdimensionierten Größe erhalten will. Natürlich wäre das Stadion ohne die Fußball-EM 2008 in der Form nie gebaut worden. Dass um ein solches Stadion aber hart gekämpft wird, einer von Österreichs publikumsträchtigsten Eishockeyklubs aber über keine zeitgemäße Eishalle, die nebenbei auch besser für Popkonzerte geeignet wäre, verfügt, ist schlicht grotesk.



Siehe auch:Hallenprojekt auf Eis gelegt