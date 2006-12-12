Gruber: Unglaublich einfach. Einfach unglaublich / Bodingbauers: Sammelsurium physikalischer Besonderheiten

Werner Gruber, studierter Physiker mit Auszeichnung und am Institut für Experimentalphysik der Uni Wien tätig, ist nicht nur der geeignete Fachmann, solche Fragen zu beantworten, sondern auch humorvoll genug, sie überhaupt aufzuwerfen. Die logische Folge: Seine Volkshochschulkurse in Wien - "Die Naturwissenschaft von Star Trek", "Die Physik des Papierfliegerbaus" und "Kulinarische Physik" - wurden bisher von 7000 Teilnehmern besucht und sind stets ausgebucht.



Einen Teil der faszinierenden Erkenntnisse über physikalische Phänomene, wie sie insbesondere im Alltag auftreten, hat der Wissenschafter nun in einem ebenso spannenden wie amüsanten Buch zusammen gefasst. Da geht es etwa um die Thermodynamik des Kuschelns zwischen mehreren Arten von Kuschelwesen, um die Erzeugung von Trinkwasser in der Wüste, um die Physik der Fortbewegung, aber auch um die Frage, warum die Berge unserer Erde nicht höher als rund 10.000 Meter werden können (sehr anschaulich anhand von Bananenschnitten samt Rezept erklärt), aber auch um das korrekte Verhalten beim freilich wenig wahrscheinlichen Kontakt mit Außerirdischen.



Hoch interessant schließlich auch die komplexe Physik in der Freizeit, zu der Gruber wunderschöne Beispiele von Papierfliegern zusammen getragen hat, ausführlich über das Wesen der Bananenflanke beim Elfmeter referiert oder seinen Lesern die Chaostheorie anhand des Casinobesuchs begreifbar macht.



Am köstlichsten im Wortsinn sind aber doch die zwischendurch eingestreuten Kochrezepte, die exzellenten Anleitungen zu deren Umsetzung (die bisweilen zuvor um Spritzen in die Apotheke führen) und überhaupt alles, was sich so rund um diverse Esswaren und Getränke rankt. Also warum etwa Pfefferoni zweimal brennt, was es mit der Opferwurst auf sich hat, was Vanillekipferln im Grunde zusammen hält und dass man Schnaps nicht nur brennen, sondern auch frieren könnte.

Feine Tischgespräche

Wer immer den Begriff erfunden hat, in Wahrheit gibt es kein "unnützes Wissen". Zumindest kann man damit bei Tischgesprächen protzen. Lothar Bodingbauers hübsches, amüsantes und herrlich chaotisches Sammelsurium nimmt darauf Rücksicht und liefert haufenweise Themen aus dem Reich der Physik auch abseits des Wetters. Nur den richtigen Einstieg sollte man im Gespräch finden, wie folgender Witz zeigt:



A guy gets on a plane and finds himself seated next to a cute blonde. He immediately turns to her and makes his move. "You know," he says, "I've heard that flights will go quicker if you strike up a conversation with your fellow passenger. So let's talk." The blonde, who had just opened her book, closes it slowly and says to the guy, "What would you like to discuss?" "Oh, I don't know," says the guy, smiling. "How about nuclear power?" "OK," says the blonde. "That could be an interesting topic. But let me ask you a question first. A horse, a cow, and a deer all eat the same stuff -- grass. Yet the deer excretes little pellets, the cow turns out a flat patty, and the horse produces muffins of dried poop. Why do you suppose that is?" The guy is dumbfounded. Finally he replies, "I haven't the slightest idea." "So tell me," says the blonde, "How is it that you feel qualified to discuss nuclear power when you don't know sh t?" - lol*



Unterhaltsam bildend.Werner Gruber: Unglaublich einfach. Einfach unglaublich. Verlag ecowin. 277 Seiten, 19,95 Euro. / Dr. (Lothar) Bodingbauers: Sammelsurium physikalischer Besonderheiten. Pichler Verlag. 189 Seiten, 16,90 Euro.