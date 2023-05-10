Grundbedürfnisse sichern, Überkonsum beschränken

Die gegenwärtigen Debatten rund um die Teuerung offenbaren die Schwächen eines verengten ökonomischen Denkens, das zwischen Lebensnotwendigem auf der einen Seite und darüber hinaus Gehendem, Verzichtbarem bis hin zum Luxus, auf der anderen Seite nicht zu unterscheiden vermag.



Teuerungen, also Preissteigerungen, ereignen sich auf Märkten tagtäglich. Solange es sich um Preissteigerungen bei Luxusgütern wie Fernreisen oder Komfortgütern wie Restaurantbesuchen handelt, hat Minister Martin Kocher recht, wenn er im "Standard"-Interview festhält: "Wenn jemand die teuer gewordenen Produkte kauft, gibt es die Nachfrage dafür." Denn das ist ja das Prinzip des Marktes: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Wären die angebotenen Produkte zu teuer, würden sie nicht mehr ausreichend nachgefragt - die Produzenten würden auf ihren zu teuren Produkten sitzen bleiben und daher mit den Preisen nachgeben. Das impliziert allerdings, dass diese angebotenen Produkte verzichtbar sind.



Doch es gibt eben nicht nur Wirtschaftsbereiche, in denen es um verzichtbare Wünsche (in der ökonomischen Sprache: Präferenzen) geht, wie den Wunsch eines Kindes nach einem neuen Spielzeug oder den eines Erwachsenen nach dem neuen iPhone. Manche Wirtschaftsbereiche befriedigen Grundbedürfnisse, allen voran das Bedürfnis, gesund leben und überleben zu können.



Wünsche beziehungsweise Präferenzen sind tendenziell unbegrenzt und werden "gewollt", Grundbedürfnisse sind begrenzt und werden "gebraucht", um objektiven Schaden für die persönliche Entwicklung zu vermeiden. Menschen können auf das neue iPhone verzichten, nicht aber auf Essen, Wohnraum und andere Güter und Leistungen der sogenannten Grundversorgung. Menschen müssen essen, brauchen ein Dach über dem Kopf und müssen so viel heizen können, dass ihre Wände nicht schimmlig werden.

Kein Zeichen für einen funktionierenden Markt

Dass aktuell die Nachfrage in diesen Wirtschaftsbereichen trotz steigender Preise nicht wegbricht, ist daher kein Zeichen für einen funktionierenden Markt. Das ist auch Minister Kocher irgendwie klar, wenn er festhält, dass "Lebensmittel eine spezifische Kategorie sind". Ja, das sind sie, denn sie werden zum Überleben gebraucht. Und deswegen werden sie nachgefragt, weitgehend unabhängig davon, wie viel sie kosten. Ignoriert man den grundlegenden Unterschied zwischen Gütern der Grundversorgung einerseits und Komfort- und Luxusgütern andererseits, zwischen Grundbedürfnissen und Wünschen, dann öffnet dies Tür und Tor für verfängliche, weil undifferenzierte und verallgemeinernde, Stehsätze wie jenem, dass es "in einer Marktwirtschaft schwierig" ist, von "ungerechtfertigten Preiserhöhungen zu sprechen" (Zitat Kocher im "Standard"-Interview). Das mag sein, verkennt aber, dass Wirtschaft immer mehr ist als Marktwirtschaft.



Wiewohl Märkte in vielen Wirtschaftsbereichen wichtige Institutionen sind, postuliert die derzeit vorherrschende neoklassische Wirtschaftswissenschaft, Märkte seien Ausgangspunkt für jegliches Denken über Wirtschaft. Ausnahmen von diesem Marktdogmatismus stehen dann automatisch unter Rechtfertigungszwang. Es ist dringend an der Zeit, dass Wirtschaften nicht länger auf Marktwirtschaften reduziert wird. Wir wirtschaften als Gesellschaft, um allen Menschen die Grundlagen für ein gutes und sicheres Leben bereitzustellen. In Bereichen wie Bildung und Gesundheit zeigt das Beispiel anderer Länder, dass die Organisation über Märkte - also privatisierte Bildungs- und Gesundheitssysteme wie beispielsweise in den USA - Ungleichheiten massiv verstärken kann.



Deshalb gibt es bei uns breiten Konsens, diese Leistungen gemeinwirtschaftlich zur Verfügung zu stellen. Und auch wenn der Zugang nicht immer gleich und gerecht ist, wird dies als problematisch definiert und nicht als sinnvolles Resultat unterschiedlicher Kaufkraft. Und auch wenn es um die Sorge für Kinder und das Pflegen von Alten geht, werden diese Leistungen in den seltensten Fällen über Märkte bezogen. Weil sich das die meisten Menschen gar nicht leisten könnten, wird diese Arbeit weitgehend unbezahlt, zumeist von Frauen, verrichtet.

Marktdogmatismus überwinden