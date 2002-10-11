Grundbuch statt Sparbuch

Die Meinl Bank will noch im Oktober mit ihrer Immobilien-Tochter "Meinl European Land" an die Wiener Börse gehen, kündigte der Vorstandsvorsitzende der Privatbank, Julius Meinl V., am Donnerstag in Wien an.



Im Eigentum der Meinl European Land befinden sich 70 Immobilien in Ungarn und Tschechien, die ein Immobilienvermögen von 70 Mill. Euro repräsentieren. Es handle sich um Handels-Immobilien, die langfristig vorwiegend an renommierte internationale Handelsunternehmen vermietet werden (z.B. die deutsche Handelskette Rewe). Die Mieten würden derzeit noch weit unter EU-Niveau liegen. Durch einen EU-Beitritt Tschechiens und Ungarns rechnet Meinl European Land bei Immobilien aber mit einer Wertsteigerung von etwa 30%.



Mit dieser Immobilienveranlagung will sich die bisher auf vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden spezialisierte Meinl Bank erstmals auch an kleinere Privatanleger richten.



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