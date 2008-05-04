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Grüne gegen Privatisierung der ÖBB

Von WZ Online

Politik

Die Verkehrssprecherin der Grünen, Gabriela Moser, lehnt eine Teilprivatisierung der ÖBB strikt ab. Die Privatisierung des Güterverkehrs schwäche das Gesamtsystem Bahn, so die Politikerin.

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"Cargo ist die potenzielle Cash-cow der ÖBB und muss zur Finanzierung des Personenverkehrs beitragen, damit die Preisstruktur attraktiv bleibt", erklärte Moser in einer Stellungnahme am Sonntag.

ÖVP-Verkehrssprecher Helmut Kukacka hatte am Freitag eine Privatisierung des ÖBB-Güterverkehrs gefordert.