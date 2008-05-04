Grüne gegen Privatisierung der ÖBB

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die Verkehrssprecherin der Grünen, Gabriela Moser, lehnt eine Teilprivatisierung der ÖBB strikt ab. Die Privatisierung des Güterverkehrs schwäche das Gesamtsystem Bahn, so die Politikerin.
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"Cargo ist die potenzielle Cash-cow der ÖBB und muss zur Finanzierung des Personenverkehrs beitragen, damit die Preisstruktur attraktiv bleibt", erklärte Moser in einer Stellungnahme am Sonntag.
ÖVP-Verkehrssprecher Helmut Kukacka hatte am Freitag eine Privatisierung des ÖBB-Güterverkehrs gefordert.