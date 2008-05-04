Grüne gegen Privatisierung der ÖBB

"Cargo ist die potenzielle Cash-cow der ÖBB und muss zur Finanzierung des Personenverkehrs beitragen, damit die Preisstruktur attraktiv bleibt", erklärte Moser in einer Stellungnahme am Sonntag.



ÖVP-Verkehrssprecher Helmut Kukacka hatte am Freitag eine Privatisierung des ÖBB-Güterverkehrs gefordert.